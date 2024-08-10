Beşiktaş'ta, Malatya'dan hareket edip İstanbul'a gelen şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Olay İstanbul’un Beşiktaş ilçesi 4. Levent mevkinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinden kalkan 34 BN 3044 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul istikametine ilerlediği esnada arıza yaptı. Avrupa yakasına doğru yolculuğa devam eden otobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek 4.Levent'e ulaştığı sırada, motor kısmından dumanlar yükselince şoför, aracı sağ şeride çekerek kapıları açtı. Bu sırada, uyumakta olan yolcular ise panik hâlinde otobüsü tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmında başlayan yangını kısa sürede söndürürken, polis Büyükdere Caddesi'ni Sarıyer istikametinde trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından trafik kontrollü şekilde açılırken, yangın sonrası otobüs kullanılamaz hâle geldi. Çıkan yangında yaralı bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yolculuk yapan Erdal Parlak, “Araba yolda bir iki kere arıza yaptı. Çok fazla yük ve eşya vardı, herhalde neticesinde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çocuklarımıza bir şey olmadan kurtardık. Şoför arkadaşlar yardımcı oldular ama daha dikkatli olabilirlerdi. Çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya'dan buraya gelirken de ufak tefek bir şeyler yaşadık. Bu kadar eşyanın bize zarar vereceğini arka koltuklara bir şey koymamaları gerektiğini söyledik ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz, çocuklarımız iyi bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 yolcu vardı. Malatya'dan İstanbul'a yolculuk yapıyorduk” dedi.