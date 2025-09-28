212 delegeden 199’unun oy kullandığı seçimde, Av. Seyit Dolunay Onur 135 oy alarak yeni ilçe başkanı seçildi. Diğer aday Av. Nadire Erol ise 63 oyda kaldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Kongreye geçmiş dönem belediye başkanları Remzi Özen, Faik Tütüncüoğlu, Ekrem Oran ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli delege olarak katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan başkanlığındaki divanın seçilmesiyle başladı.

Görevi devreden CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, 2018’den bu yana yürüttüğü başkanlık dönemini değerlendirerek, “2019 yerel seçimlerinde Ekrem Oran ile belediyeyi kazandık, 2024’te Lal Denizli ile bu başarıyı sürdürdük. Genel seçimlerde ise Çeşme’de yüzde 74 gibi tarihi bir oy oranına ulaştık. Bu başarılar tek bir kişinin değil, örgütümüzün ortak emeğinin eseridir” dedi. Kavasoğullar konuşmasının sonunda partililere teşekkür ederek çeşitli isimlere plaket takdim etti.

Divan Başkanı Ednan Arslan, CHP’li belediyelere yönelik haksız ithamlara tepki göstererek, “Bugün CHP’li belediye başkanları ve bürokratları asılsız suçlamalarla hedef alınıyor. Biz tüm bu haksızlıkların hesabını demokrasi yoluyla soracağız. Genel Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yapılanlar da bu anlayışın bir parçasıdır. CHP’liler iftiralara boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise birlik mesajı vererek, “CHP dün de büyük zorluklarla karşılaştı ama her defasında partisine sahip çıkan milyonlarla ayakta kaldı. Bugün de aynı inançla dimdik duruyoruz. Bizi bölmek isteyenlere karşı el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Adayların mesajları

• Av. Nadire Erol, konuşmasında mücadele vurgusu yaparak, “Cesaretimizi Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. Yorulmadan, yılmadan hak, hukuk, adalet mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

• Av. Seyit Dolunay Onur ise seçimin ardından yaptığı konuşmada, “CHP iktidara yürüyor. Bizim görevimiz örgütte birlik ve barışı tesis etmektir. Gençlik kollarını ve kadınların siyasetteki rolünü güçlendireceğiz. Köy köy, sokak sokak halkımıza ulaşacağız” sözleriyle birlik ve sahada aktif çalışma sözü verdi.

Onur’un listesinde Özlem Acar, Deniz Akkın, Gülcan Ar, Neslihan Arslan, Mertcan Belkıran, Kasım Çilek, Burak Değirmenci, İris Ertürk Kocaoğlu, Mehmet Karaoğlu, Şefika Kaya, Adem Kocatürk, Çetin Özer, Mustafa Öztürk, Deniz Şenkul yer aldı.

CHP Çeşme İl Kongresi delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Sinem Akdemir, Aytaç Algan, Lal Denizli, Sait Kavasoğullar, Seda Kılıç, Tanju Kondal, Seyit Dolunay Onur, Uğur Özen.