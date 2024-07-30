Tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapmasına rağmen, bu reklamların "reklam" olduğunu belirtmeyen Şeyma Subaşı'ya ceza kesildi.

Vergi kaçakçılığına yol açtı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, Subaşı'nın farklı tarihlerde beş farklı markanın reklamını yaptığını ancak bunları gizlediğini belirledi. Bu durumun hem yasalara aykırı hem de vergi kaçakçılığına yol açtığını tespit eden bakanlık, Subaşı'ya 550 bin 59 TL para cezası kesti.

Kanunlara aykırı davranış

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Subaşı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı gizli reklamların yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Reklam içeriklerinin açık ve net bir şekilde belirtilmemesi, tüketiciyi yanıltıcı ve haksız rekabete yol açan bir davranış olarak değerlendirildi.