Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir televizyon programında ilişkileriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Çok yıpratıldım" diyerek yaşadığı zorlukları dile getiren Subaşı, yanlış anlaşılmalara karşı uyarıda bulundu.

"Eski eşim anlamında olmasın"

Şeyma Subaşı, ilişkilerinin kendisine büyük bir yük getirdiğini belirtirken, eski eşi Acun Ilıcalı'ya atıfta bulunmadığını özellikle vurguladı. "Ama bunu kendime yaptım, her koyun kendi bacağından asılır" şeklinde konuşan Subaşı, ilişkilerinin hayatında bıraktığı izlerden bahsetti.

Travmatik ilişkilerden sonra tanıştığı kişiler

"Hayatıma giren insanlarda çok travmatik yaşadığım ilişkiler oldu" diyen Subaşı, bu süreçte Allah’a daha fazla sığındığını ifade etti. Şeyma Subaşı, boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlenmiş ancak bu evlilik sadece 5 ay sürmüştü.