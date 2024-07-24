Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra yıllarca aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Meedo ile evlenen Şeyma Subaşı'nın mutluluğu kısa sürmüştü. Evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Subaşı, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Adı son olarak futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılan ünlü isimden sürpriz bir aşk itirafı geldi.

Yeni aşkı gündemde

Instagram hesabından bir videosunu yayınlayarak itirafta bulunan Şeyma Subaşı, "Tahmin edin ne oldu çocuklar? Yine aşık oldum. LOL. Ve neredeyse düşünüyordum... Acaba herhangi bir heyecan, herhangi bir yer veya herhangi bir insan olacak mı? Ve ne oldu biliyor musunuz? Evet. Hala hissedecek çok şey var. En tatlı zaman her yerde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın aşık olduğu kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Subaşı, son olarak milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ile anılmıştı. Yılmaz'ın yakın arkadaşlarıyla kaldığı lüks otelde Şeyma Subaşı'yı ağırladığı, ikilinin ilerleyen dakikalarda samimi şekilde eğlendiği iddia edilmişti.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 7 yıl önce Acun Ilıcalı ile Fransa, St. Tropez'de nikahının kıyıldığı yerde poz vererek "Buraya geri döndüğümde biraz duygusallaştım çünkü 7 yıl önce burada evlenmiştim" notuyla paylaşmıştı.