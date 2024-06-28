Her tatilinde olduğu gibi bu kez de bikinili pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Subaşı, takipçilerinin dikkatini çekti. Ancak bu sefer, bikinisinden çok boynundaki kolye konuşuldu.

Haç kolyesi dikkat çekti

Siyah bikinisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaşan Şeyma Subaşı, boynunda taşıdığı haç kolyesiyle eleştirilerin odağı oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı ilişki sonrası şöhrete kavuşan Subaşı, boşandıktan sonra da aşk hayatı ve tatilleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Yorum yağdı

Şeyma Subaşı, Ibiza'da çekilen ve siyah bikinisiyle boy gösterdiği fotoğraflarını peş peşe sosyal medya hesabında yayınladı. Bu fotoğraflarda dikkat çeken haç kolyesi, takipçilerinden yoğun yorumlar aldı. Subaşı'nın bu aksesuarı manevi bir anlam taşıyıp taşımadığı merak konusu oldu.

Subaşı'nın fotoğraflarına binlerce beğeni gelirken, bir takipçisinin "Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?" sorusu üzerine Subaşı sessiz kalmadı ve "aksesuar" yanıtını verdi.