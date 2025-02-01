İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun tanınmış oyuncusu ve değerli sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında derin izler bırakan Altekin, tiyatroculuktan sinemaya, televizyon dizilerinden seslendirme çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede başarılı projelere imza atmıştı. Sezai Altekin'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sezai Altekin'in sanat hayatı

1946 yılında dünyaya gelen Sezai Altekin, 1966 yılında tiyatroya adım attı. Sadece oyunculuk değil, aynı zamanda yapımcılık ve yönetmenlik alanlarında da kendini gösterdi. Tiyatro sahnelerinde usta oyuncularla çalışarak büyük bir deneyim kazanan Altekin, sahneye olan tutkusunu yıllar boyu sürdürebilmiştir. Aynı zamanda 1980'lerde Gazanfer Özcan ile birlikte seslendirme çalışmaları yaparak seslendirme sanatında da adını duyurdu.

Tiyatrodan televizyona

Sezai Altekin'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri, 2008 yılında sahnelenen "Baba Bir Picasso Gerek" oyununda gösterdiği başarıydı. Bu oyunla, 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandı. Altekin, televizyon dizilerinde de birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolüyle büyük beğeni topladı.

Son yıllarda "İlişki Durumu: Karışık" gibi popüler dizilerde de yer alarak, televizyon izleyicisinin gönlünde taht kurmuştu.

"Sofralarda kahkahaları paylaştım"

Sezai Altekin'in vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altekin'in ölümünü derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Saban, "O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin" şeklinde duygu dolu bir mesaj paylaştı.