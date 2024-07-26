Dolandırıcılar, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Aksu'yu arayarak, "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını iddia ederek ünlü sanatçıdan 220 bin TL aldılar. Durumu fark eden Aksu'nun asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile iletişime geçince bu kampanyanın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

420 bin TL'lik anlaşma

70 yaşındaki Sezen Aksu, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı olduğunu iddia eden dolandırıcılar, telefonla Aksu'ya ulaşarak "Kimsesiz çocuklar" için yardım kampanyası düzenlediklerini söylediler. Ünlü sanatçı, yardımseverliğiyle bilindiği için teklifi kabul etti ve dolandırıcılarla 420 bin TL'lik bir yardım anlaşması yaptı. İlk etapta dolandırıcıların hesabına 220 bin TL gönderdi.

Asistanı şüphelendi

Sezen Aksu'nun asistanı, bu durumdan şüphelenerek Beyoğlu Belediyesi ile irtibata geçti. Belediye yetkilileri, böyle bir kampanyanın olmadığını belirtince dolandırıldıklarını anladılar. Aksu, hemen emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asistanı da tanık sıfatıyla ifade verdi.