İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Operasyon sonucunda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:
-
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
-
Tefecilik
-
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
Gözaltına alınan isimler şunlar:
-
Sezgin Baran Korkmaz
-
Cihan Ekşioğlu
-
Çağlar Şendil
-
Melike Yüksel
-
Sinan Görkem Gökçe
-
Şaban Kayıkçı
-
Alpan Keskin
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun gizlilik içinde yürütüldüğü ve soruşturmanın genişletilerek titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.