Türkbükün’de Bodrum'un ünlü mekanlarından Üzüm Kızı’nda sahne alan ünlü sanatçı Deha Bilimlier, sezonu açtı. Bodrum’da muhteşem bir sahne gerçekleştiren İzmirli Deha’yı izlemeye gelen hayranları mekanı doldurdu. Üzüm Kızı’na Deha Bilimlier’i dinlemeye gelenler sanatçının performansını büyük ilgiyle izledi.

Geceye katılanlar arasında iş dünyasının tanınmış isimlerinden Fatih Öztürk ve eşi Esra Öztürk’te vardı. Çift gece boyunca özel bir kutlamayla gönüllerince eğlendi. Öztürk çifti evliliklerinin 26. yılını dostlarıyla birlikte kutladı.

Fatih-Esra Öztürk

Deha Bilimlier'in enerjik sahne performansı ve Türkbükü'nün benzersiz atmosferi ile birleşen gecede eğlence geç saatlere kadar devam etti.