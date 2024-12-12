Suriye'nin Menbic bölgesinde çatışmalar sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, ABD arabuluculuğunda sağlanan anlaşmaya rağmen Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) saldırılarının sürdüğünü belirten Abdi, bu saldırılar nedeniyle IŞİD karşıtı operasyonları askıya aldıklarını duyurdu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Menbic'de Türkiye destekli SMO ile sağlanan anlaşmanın ardından bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sky News'e konuşan Abdi, IŞİD'in bölgedeki faaliyetlerinin arttığını söyledi. SMO'nun saldırılarının sürdüğünü dile getiren Abdi, bu çatışmaların IŞİD ile mücadeleyi engellediğini belirterek, “Saldırılar nedeniyle IŞİD'e karşı operasyonlarımızı askıya aldık” dedi.

Ayrıca, gözaltı kampları ve cezaevlerinde tutulan IŞİD'li tutukluların mevcut kaos ortamında kaçma ihtimalinin bulunduğuna yönelik uyarıda bulundu.

Blinken: Aksi durumda bölge kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi hâline gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki çatışmalara dair endişelerini dile getirdi. Blinken, şunları söyledi:

“Suriye’yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz. Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi hâline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil.”

“Suriye'de IŞİD'in yeniden canlanmasına imkân verecek bir ortam oluşmamalı”

Blinken ayrıca, ABD'nin Suriye’de istikrarın sağlanmasını ve ülkenin birleşik bir yapıya kavuşmasını desteklediğini belirterek. Suriye'de IŞİD'in yeniden canlanmasına imkân verecek bir ortamın oluşmasını istemediklerini vurguladı.

SDG ile ortak çalıştıklarını ifade eden Blinken, önceki başkanlar Barack Obama ve Donald Trump döneminde Suriye'de IŞİD tehdidinin sona erdirilmesine yönelik adımların başarılı olduğunu ve Biden yönetiminin de bu konuda kararlı davrandığını ifade ederek hassasiyetlerinin sürdüğünü belirtti.