Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 KPSS'de en az 60 puan almış adaylar arasından çeşitli kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar:

Kadro dağılımı ve şartlar

Sosyal Güvenlik Kurumu, ihtiyaç duyulan personel kadrosuna yönelik olarak farklı pozisyonlarda alımlar yapacak:

260 Büro Personeli

69 Destek Personeli

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

1 Teknisyen

Bu pozisyonlar için başvuruda bulunacak adayların, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuru süreci ve tarihleri

Adaylar, başvurularını 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan adaylar, SGK bünyesinde çeşitli görevlerde istihdam edilecek.

Başvuru ve detaylar

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer tüm ayrıntılar, SGK'nın resmi internet sayfası veya "Kariyer Kapısı" üzerinden yayımlanacak. Başvuru süreci ve şartları hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, bu platformları takip edebilirler.

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Işıkhan, SGK'nın personel alımı ile ilgili duyurularının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, adaylara başarılar diledi.