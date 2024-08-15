Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibini hızlandırmak için kapsamlı bir genelge yayımladı. 14 Ağustos 2024 tarihinde duyurulan düzenlemeler, borçlular için önemli yenilikler getirirken, alacakların tahsili sürecinde hızlı ve etkili değişiklikler öngörüyor.

Genelgede öne çıkan yenilikler

Yeni genelgenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, ihtiyati haciz uygulamasında yapılan değişiklikler oldu. Bu düzenleme ile borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlanacak ve alacak tahsilatı daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, SGK teminat sunulmadığı takdirde doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek. İhtiyati haciz, borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını içeriyor ve borçlunun borcundan kaçmasını önlemeyi amaçlıyor.

Elektronik tebliat zorunlu oldu

Genelgede yer alan bir diğer önemli düzenleme ise elektronik tebligat zorunluluğu oldu. SGK, tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak. Bu düzenleme, borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmelerini zorunlu kılacak ve tebligatın ulaşılamaması durumunda bile yasal süreçlerin devam etmesini sağlayacak.

Yurt dışındaki borçlular da takip ediliyor

Yeni düzenleme, yurt dışındaki borçluların takibini de kapsıyor. Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçların tahsili ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılacak. Bu uygulama ile SGK, yurt dışındaki borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde daha hızlı borç tahsili gerçekleştirecek.

Teminat ve cebri takip süreçleri

Kamu alacaklarında SGK’ya rüçhan hakkı tanınırken, borçlular teminat olarak para, banka teminat mektupları ve devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilecek. SGK, cebri takip ve tahsilat süreçlerinde önemli sıkılaştırmalara giderek, menkul ve gayrimenkul malların satış süreçlerini, zamanaşımı ve diğer yasal süreleri daha dikkatli takip edecek. Borçlu tarafından yapılan ödemelere bağlı olarak hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişiklikleri yapılabilecek.

Borçlular dikkat etmeli

SGK'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında getirdiği yeni düzenlemeler, borçlular için yeni sorumluluklar ve yükümlülükler getiriyor. Alacakların tahsili konusunda katı kurallar ve hızlı işlem süreçleri öngörülüyor. Borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlanması ve bu varlıkların elden çıkarılmasını kolaylaştıran yenilikler, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinin önemini artırıyor.