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Emeklilere sunulan yenilikler

  • Özel web sitesi: Emekliler için hazırlanan www.emekliler.gov.tr sitesi büyük ilgi gördü. Siteye tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

  • ALO 170 danışmanlığı: Emeklilere özel çağrı merkezi danışmanlık hizmeti başlatıldı. Günde ortalama 5 bin emekliye hizmet veriliyor.

  • Yerel indirimler: 81 ilde 5 bin 500'ün üzerinde yerel firma ile emeklilere özel indirim anlaşması yapıldı.
  • Cumhurbaşkanlığı mesajları: İlk defa emekli olan 40 bin 492 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMS ile tebrik mesajı gönderildi.

Finansal destekler ve indirimler

  • Promosyon ödemeleri: Emeklilere yapılan promosyon ödemeleri iki katına çıkarılarak 24 bin liraya kadar yükseltildi.
  • Bayram ikramiyeleri: Bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Yıl içinde 6 bin lira ödendi.
  • PTT indirimleri: PTT KARGO'da yüzde 20 indirim, PTT misafirhanelerinde yüzde 50 indirim ve sosyal tesislerde yüzde 20 indirim sağlandı.
  • Şehirler arası seyahatler: Emeklilere şehirler arası seyahatlerde yüzde 15 indirim sunuldu.

Sosyal ve kültürel destekler

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri: Emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde 1 ay boyunca ücretsiz konaklama hakkına sahip olacak.
  • Sosyal tesis indirimleri: Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.
  • Üçüncü yaş üniversiteleri: YÖK ile yapılan işbirliği ile üçüncü yaş üniversiteleri yaygınlaştırılacak. SGK il müdürlükleri, 41 üniversiteyle protokol imzaladı.

Banka ve kredi kartı ayrıcalıkları

  • Emekli kartları: 16 banka ile işbirliği yapılarak özel "Emekli Kartları" oluşturuldu. Bu kartlarla emeklilere çeşitli indirimler ve ayrıcalıklar sunulacak.

İşbirlikleri ve protokoller

  • TROY ile protokol: SGK ve TROY arasında imzalanan protokol ile TROY logolu banka/kredi kartı sahiplerine özel indirimler ve kampanyalar sunulacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ