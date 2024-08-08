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ALO 170 danışmanlığı : Emeklilere özel çağrı merkezi danışmanlık hizmeti başlatıldı. Günde ortalama 5 bin emekliye hizmet veriliyor.

Özel web sitesi : Emekliler için hazırlanan www.emekliler.gov.tr sitesi büyük ilgi gördü. Siteye tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.

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