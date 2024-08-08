Emeklilere sunulan yenilikler
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Özel web sitesi: Emekliler için hazırlanan www.emekliler.gov.tr sitesi büyük ilgi gördü. Siteye tıklanma sayısı 7,5 milyonu aştı.
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ALO 170 danışmanlığı: Emeklilere özel çağrı merkezi danışmanlık hizmeti başlatıldı. Günde ortalama 5 bin emekliye hizmet veriliyor.
- Yerel indirimler: 81 ilde 5 bin 500'ün üzerinde yerel firma ile emeklilere özel indirim anlaşması yapıldı.
- Cumhurbaşkanlığı mesajları: İlk defa emekli olan 40 bin 492 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SMS ile tebrik mesajı gönderildi.
Finansal destekler ve indirimler
- Promosyon ödemeleri: Emeklilere yapılan promosyon ödemeleri iki katına çıkarılarak 24 bin liraya kadar yükseltildi.
- Bayram ikramiyeleri: Bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Yıl içinde 6 bin lira ödendi.
- PTT indirimleri: PTT KARGO'da yüzde 20 indirim, PTT misafirhanelerinde yüzde 50 indirim ve sosyal tesislerde yüzde 20 indirim sağlandı.
- Şehirler arası seyahatler: Emeklilere şehirler arası seyahatlerde yüzde 15 indirim sunuldu.
Sosyal ve kültürel destekler
- Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri: Emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde 1 ay boyunca ücretsiz konaklama hakkına sahip olacak.
- Sosyal tesis indirimleri: Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.
- Üçüncü yaş üniversiteleri: YÖK ile yapılan işbirliği ile üçüncü yaş üniversiteleri yaygınlaştırılacak. SGK il müdürlükleri, 41 üniversiteyle protokol imzaladı.
Banka ve kredi kartı ayrıcalıkları
- Emekli kartları: 16 banka ile işbirliği yapılarak özel "Emekli Kartları" oluşturuldu. Bu kartlarla emeklilere çeşitli indirimler ve ayrıcalıklar sunulacak.
İşbirlikleri ve protokoller
- TROY ile protokol: SGK ve TROY arasında imzalanan protokol ile TROY logolu banka/kredi kartı sahiplerine özel indirimler ve kampanyalar sunulacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ