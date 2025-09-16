Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındığını ve bunlardan 51'inin yerli üretim olduğunu açıkladı.
64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenleme ile 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesindeki ilaçlarda yapılan düzenlemeyi açıkladı. Yapılan düzenlemeyle, yeni ilaçlar arasında kan ürünleri, KOAH ilaçları, diyabet ilaçları, alerji aşısı ve antibiyotikler yer alıyor.
İlaçlar arasında hangi ürünler var?
Bakan Memişoğlu, 64 yeni beşeri tıbbi ürünün geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. Geri ödeme listesindeki ilaçlar arasında şu ürünler bulunuyor:
5 kan ürünü
3 KOAH ilacı
4 adet diyabet ilacı
Alerji aşısı
Antibiyotik
1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç
14 kan ve kan yapıcı organ ilacı
6 analjezik ilaç
4 antiinflamatuvar analjezik
4 sindirim sistemi ilacı
2 antiparaziter ilaç
İmmünsüpresan ilaç
Oftalmik preparatlar
Vitamin ilaçları
Antifungal, antiviral, hormon preparatları
Psikoleptik ilaç
Hemoroid tedavisi ilacı
Özel tıbbi amaçlı gıda ürünleri
Bakan Memişoğlu’ndan açıklama geldi
Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, “Beşeri tıbbi ürünle geri ödeme listesinin kapsamı genişletildi. Bu olumlu gelişmenin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.