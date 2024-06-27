Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), isteğe bağlı sigortalılığın hangi durumlarda sona erdiğini duyurdu. İşte detaylar:

İsteğe bağlı sigortalılık hangi durumlarda sona erer?

Talep Üzerine: İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların sigortalılığı, primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren sona erer.

Aylık Talebinde Bulunanlar: Aylık talebinde bulunanların sigortalılığı, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden itibaren sona erer.

Ölüm Durumu: Ölen sigortalının sigortalılığı, ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İsteğe bağlı sigortalılık hangi durumlarda sona erer? pic.twitter.com/VkXhMq0Txg — SGK (@sgksosyalmedya) June 27, 2024