Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim borcu olan şirketlerin veya esnafın borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin kriterleri güncelledi. Borçlar, şirketlerin likidite oranlarına göre 18-36 ay arasında taksitlendirilecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, borcun en az yüzde 10'u ilk taksitte ödenecek.

Tecil sürecinde yeni kriterler

SGK Yönetim Kurulu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borçların tecil ve taksitlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslarda değişiklik yaptı. Borcu 500.000 TL üzerinde olanlar için bilanço esasına göre defter tutan borçluların likidite oranı “Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar” formülüne göre hesaplanacak.

İşletme hesabına göre defter tutan borçlular için ise “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre likidite hesabı yapılacak.

Çok zor durum tespiti serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından tespit edilerek rapor düzenlenecek. Halka açık şirketlerin tespit işlemi ise Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas alınarak SGK tarafından gerçekleştirilecek.

Likidite oranı 1,00'in altında olanlar için 18 aya kadar, 0,50 ve altında olanlar için ise 36 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacak. İlk taksitte en az yüzde 10 ödeme yapılacak ve kalan borç eşit taksitlere bölünecek.

Borç türü bazında 500.000 TL’yi aşmayan borcu olanlar çok zor durum tespiti için mali durum bildirim formu dolduracaklar. Burada beyan edecekleri bilgiler esas alınarak “Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar” formülüne göre SGK tarafından likidite oranı hesaplanacak.

Beş yüz bin liralık tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor durum tespiti, likidite oranı hesaplamasına bağlı kalınmadan değerlendirmeye alınacak. Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tecil taleplerinde likidite oranında hesaplama yapılmayacak.

Şirket yöneticilerinin sorumluluğu ve Bağ-Kur borçlarındaki yenilikler

Tüzel kişi üst düzey yöneticileri ve limited şirket ortaklarının sorumlu olduğu borçlar için SGK, yeni düzenlemeler getirdi. Bu kişiler, mali durum bildirim formundaki bilgilerine dayanarak likidite oranı belirlenecek. Ayrıca, Bağ-Kur'luların borçları için de yeni düzenlemeler yapıldı. İlk taksitte yüzde 10 ödeme zorunluluğu getirildi ve kalan borç eşit taksitlere bölünecek.

Ödeme planı ve yenilikler

Tecil edilen borçlar için ödeme planı belirlenirken, ilk taksitte en az yüzde 10'unun ödenmesi gerekecek. Kalan borç ise eşit taksitlere bölünecek. Borçlu, eşit taksit yerine kademeli ödeme planı talep ederse, ilgili birim borçlunun ödeme kapasitesine göre bir değerlendirme yapacak ve buna göre bir ödeme planı oluşturulacak.

Aksayan prim ödemelerinde tecil işlemi şartları

Bir takvim yılı içinde üç kez aksatılan aylık prim ödemeleri, tecil işleminin bozulmasına yol açacak. Ancak, aynı yıl içinde en fazla iki ayın prim ödemelerinde eksiklik yaşanması halinde, bu eksikliklerin ertesi yıl içinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Depremzedelere önemli uyarı

Kahramanmaraş depremi gibi mücbir sebeplerden etkilenen borçlular için önemli bir hatırlatma yapıldı. Borçlarını erteleten vatandaşlar, tecil hakkından yararlanmak için ertelemenin sona ermesini beklemek zorunda değiller. Dosyalarının bulunduğu SGK birimine başvurarak, ertelemenin bitmesini beklemeden tecil talebinde bulunabilecekler.