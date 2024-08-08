Yeni ödeme emri ve yasal süre

SGK, Efeler Belediyesi’nden 15 günlük yasal süre içinde 18 milyon TL’lik bir ödemenin yapılmasını talep etti. Bu kapsamda, Efeler Belediyesi’nin toplam borcundan 41 milyon TL’sini ödemesi ve kalan borçlar için taşınmaz teminatı vermesi gerekiyor.

Başkan Yetişkin’den açıklama

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, borçların yapılandırılması ve ödenmesi için hızla adımlar attıklarını belirtti. Yetişkin, SGK’nın uygulamalarının yerel yönetimlerin kamu hizmetlerini sürdürmesini zorlaştırdığını ifade ederek, “Efeler Belediyesi olarak, bu zorlukların aşılması için daha esnek ve adil bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Efeler halkının güveni ve desteğiyle belediyemiz, tüm engellemelere rağmen hizmetlerini kesintisiz sürdürecektir” dedi.

Olası haciz işlemleri

Borçların ödenmemesi durumunda menkul ve gayrimenkul mallarına haciz işlemlerinin başlatılabileceği belirtiliyor. Efeler Belediyesi, SGK borçlarını yapılandırarak hizmetlerine devam etmeyi planlıyor.