Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ocak ayında yapılan maaş zammının ardından 3.8 milyon emekliye maaş farkı yatıracak. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar için ödenecek farklar da netleşti.

En düşük emekli maaş farkı ne kadar?

Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükselmişti. SGK’nın belirlediği ödeme planına göre, kök aylığı 14.469 TL’nin altında olan emeklilere bin 969 TL’ye varan maaş farkı yatırılacak.

Dul ve yetim maaş farkları açıklandı

Dul ve yetim maaşı alanlar için de fark ödemeleri hesaplandı. Buna göre:

Aylık oranı %75 olanlar: 9.375 TL’den 10.851 TL’ye çıktı, bin 476 TL fark ödenecek.

Aylık oranı %50 olanlar: 6.250 TL’den 7.234 TL’ye yükseldi, 984,50 TL fark yatırılacak.

Aylık oranı %25 olanlar: 3.125 TL’den 3.617 TL’ye ulaştı, 492,25 TL fark alacak.