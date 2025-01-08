Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, yemek kartı, çeki veya kuponu yalnızca yemek alımında kullanılursa, yüklenen tutar prim muafiyeti kapsamına girecek. Ancak, yemek dışında bir amaçla kullanılması durumunda 158 TL'ye kadar olan kısmı prime tabi tutulmayacakken, bu tutarı aşan kısım prim esas kazanca dahil edilecek.

Yemek ücretlerinde yüzde 54,54 artış

2025 yılı itibariyle yemek ücretlerinde de önemli bir artış yapıldı. 2024’te günlük yemek ücreti 170 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılıyla birlikte, asgari ücret artışına paralel olarak yemek ücretlerinde yüzde 54,54 oranında bir artış gerçekleştirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, yemek parası istisna tutarı 240 TL olarak belirlenirken, aylık yemek ödeneği ise 6.240 TL'ye çıkarıldı.