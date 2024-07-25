Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasındaki “belediye borçları” tartışması büyüyor. “Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır” demesinden sonra SGK harekete geçti.

Harcama ve ödemelerin yapılabilmesinin, SGK'nin ana gelir kaynağı olan sigorta primlerinin düzenli ve eksiksiz toplanmasına bağlı olduğunu savunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “31 Mart yerel seçimlerinden önce SGK'ye prim borçları biriken belediyelerin olduğuna dikkati çekmiş ve belediyelerin borçlarını ödemesi için bir çağrı yapmıştık. Bunu sözde bırakmadık, SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere, herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Bazı belediyeler bu çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösterdi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bunca uyarıya rağmen hala harekete geçmemiş olan belediyelerin sayısı da ne yazık ki oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

"Borçların bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor"

SGK'nin, kanunun öngördüğü şekilde alacaklarını tahsil etmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elbette bu bizim tercih ettiğimiz bir yol değil, ancak ilgili belediyelerin prim borçları artmış durumda ve her geçen gün de bu borçlar büyümekte. Bu noktada yapılması gereken neyse, usulüne uygun şekilde duruma müdahale edilmesi gerekiyor. SGK'ye olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerekiyor. Bugün itibarıyla belediyelerin prim borçları toplam 96 milyar liraya ulaşmış durumda ve bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine aittir. Esasında bu milli bir kaynaktır. Vatandaşımızın çalışarak, üreterek, alnının teriyle bütçeye kazandırmış olduğu doğal bir gelir kaynağıdır. Ve yine vatandaşlarımızın yararına kullanılması gereken bir kaynaktır. Belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı ve gelecek yatırımları olan sigorta primlerinin ödenmeyerek bu paraların başka kalemlere aktarılması asla doğru bir yaklaşım değildir.”

“CHP’li belediyeleri hizmet edemez hâle getirmeye çalışıyorlar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerin borçlarının tahsilatına yönelik açıklamasına ilişkin “Bu şu demek: Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, 'Efendim işte CHP belediyesi bu' diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar” demişti.

CHP İlçe Başkanlığı ile Adalar Belediye Başkanlığı'na ziyareti sırasından konuşan Özel, “Sayın Erdoğan, hangi AK Partili belediye SGK'ya borcunu ödemiş bir söylesin. Ellerinden aldığımız tüm belediyeler en az son beş yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak parayla AK Partili belediye zamanında hizmet yapacak, sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 412 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Hangi AK Partili belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş?” ifadelerini kullanmıştı.

“Hâlâ AK Partili belediyelerin borçları var”

AK Partili belediyelerin İstanbul’u yönettiği dönemden hâlâ borçların olduğunu söyleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Belediyelerimizi takıntı hâline getirmiş, son seçimlerdeki büyük mağlubiyeti hazmedemeyen Cumhurbaşkanı, belediyenin borçlarının hepsinin tahsiline başlayacakmış. Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da bu borçlar 1999’dan bugüne kadar nasıl geldi?” diye sormuştu.

"Kamu banklarının yönetim kurullarına bakın"

Ziraat Bankası'nın, Vakıfbank'ın, Halk Bankası’nın yönetim kurullarını hatırlatan Başarır, şunları kaydetmişti:

“Sen kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partiliyi ziyan etmiyorsun. Cumhurbaşkanı, ‘Eş, dost tuttuklarını belediye yönetimine getirip işe yerleştiriyorlar’ demiş. Tek bir şey söylüyorum: Bunu söyleyen zatı muhterem, tek adam biricik damadına Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı teslim etmiş adam. Bir bunu söyleyen adama bakın, bir damadına bakın, bir de Ziraat Bankası'nın, Vakıfbank'ın, Halk Bankası’nın yönetim kurullarına bakın. Sen zaten kamu kurumlarını çiftlik gibi yönetiyorsun. Hiçbir AK Partiliyi ziyan etmiyorsun.”