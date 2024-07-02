ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II" için açılış programı düzenlendi.

Bir oteldeki programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yardımcısı Büyükelçi, Müşteşar Jurgis Vilcinskas, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ile davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpkan, projenin, kayıtlı kadın istihdamının artırılması açısından önemli olduğunu belirterek; istihdamın, atılan adımlar ve hayata geçirilen projelerle son 4 yılda ivme kazandığını vurguladı.

İmalat ve inşaatın, kadınların istihdama katılımının en az olduğu sektörler olduğuna dikkati çeken Alpkan, bu alanda daha alınacak çok yol olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarının artarak devam ettiğini bildiren Alpkan, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve işsizliğin düşürülmesini sürdürülebilir kılmak için şubat ayında İş Pozitif'in hayata geçirildiğini anımsattı.

- Projeyle 3 bin 500 anneye aylık 325 avro destek

Projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 kadın ile 3 bin 500 kadın bakıcısının istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek.

Annelere, sertifikalı bir çocuk bakıcısı istihdam etmeleri ve kayıtlı bir işte çalışmaları koşuluyla aylık 325 avro destek sağlanacak.