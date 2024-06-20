Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde yaz kursları başlıyor. Farklı branşlarda atölyelerin gerçekleştirileceği SGM’lerde 24 Haziran Pazartesi günü itibariyle kayıtlar alınmaya başlanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde 2023-2024 eğitim öğretimin sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği yaz kursları başlıyor. Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) yaz kursları zengin ders içerikleriyle öğrenciler, eğlenirken öğrenecek, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek.

SGM’lerde öğrencilere Satranç, Gitar, Bağlama, Dikkat Atölyesi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Ukulele, Tasarım, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik ve Kodlama, Mutfak, Gezi, Resim, Halk Oyunları gibi 15 farklı branşta eğitimler verilecek.

7-14 yaş öğrencilerin eğitim göreceği Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu olmak üzere 5 ilçede yaz kursları kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. İlk ders zili 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan kurslar 6 hafta sürecek.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3740-3741-3742-3781-3783), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaralarının aranabileceği ifade edildi.