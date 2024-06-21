Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de Engelsiz Yaz Okulu kayıtları başlıyor. 24 Haziran Pazartesi gün alınmaya başlayacak olan kayıtların ardından ilk ders zili 1 Temmuz’da çalacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen ‘Engelsiz Yaz Okulu’ başlıyor. Birbirinden farklı branşta özel gereksinimli bireylere eğitimlerin sunulacağı atölyeler için kayıtlar 24 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınacak. Kursiyerler aileleri ile birlikte atölyeler için Sosyal Gelişim Merkezi’nde kayıtlarını yaptırabilecek.

Dersler 1 Temmuz’da

Özel gereksinimli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Engelsiz Yaz Okulu'nda tüm engellerin sevgiyle aşıldığı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Halk Oyunları, Koro, Drama, Ahşap Boyama, Görsel Sanatlar, Tarım – Ekoloji – Geri Dönüşüm, Hazeran, Çini, Seramik, Okuma – Yazma, Takı, Dikiş ve Bilgisayar olmak üzere 13 farklı branşta eğitimler sunulacak. Dersler 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Engelsiz bireyler atölyelerde hem öğrenecek hem de yeteneklerini keşfedecek. Engelsiz Hobi Atölyelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ise 444 40 54 (Dahili 3733-3735-3738-3736-3782-3780) numarasından ulaşılabilecek