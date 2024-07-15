Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencilerinin 15 Temmuz’un 8'inci yıldönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekletirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) çocuklara vatanı, milleti, bayrağı anlatan önemli dersler ve mesajlar veriyor.

YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ETKİNLİK

Bunun bir örneği de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde ortaya çıkan bir tabloyla gözler önüne serildi. SGM'nin minikleri kahramanlık destanının yıl dönümünde, görenleri hayran bırakan bir etkinliğe imza attı.

LEGOLARLA TÜRKİYE

Büyükşehir'in eğitim verdiği "Robotik ve Kodlama Atölyesi" öğrencileri o geceye ithafen tasarlanan bir lego çalışması görenleri hayran bıraktı.

Öğrenciler, legolarla Türk Bayrağı, tank, askeri gemi, uçak yapan öğrenciler o gece gösterilen fedakarlığı bu tabloyla gösterdi.

ŞEHİTLERİ ANDILAR

Öte yandan o gece vatanı savunurken şehadete yürüyen 251 kahraman şehidimiz anıldı. SGM'nin "Mutfak Sınırı" öğrencileri ise katılımcılara hazırladıkları Ay-Yıldızlı kurabiyeleri ikram ederek etkinliğe anlam kattı.

Program, miniklerin "vatan bölünmez" temalı canlandırmasıyla son buldu ve günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.