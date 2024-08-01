Golden Globe'un ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelen Stone, İstanbul’dan Bodrum’a geçtikten sonra kaldığı otelin tuvaletinde talihsiz bir olay yaşadı.

Stone, tuvalette gece yarısı tuvalet ihtiyacı için uyandığında, karanlıkta yönünü kaybederek yüzünü mermere çarptı. Çarpmanın etkisiyle gözünde morarma meydana geldi. Olay sonrası sosyal medya üzerinden bir video paylaşan Stone, yaşadıklarını ve sağlık durumunu detaylı bir şekilde açıkladı.

"Yüzümü mermere çarptım"

Videoda Stone, "Birçok ülkede birçok otelde bulundum, ancak bu kez bir gece yarısı tuvaletimi yapmak için uyandım ve yüzümü mermere çarptım. Kimse bana zarar vermedi, sadece talihsiz bir kaza yaşadım. Şu anda iyiyim ve tatilimde harika zaman geçiriyorum. Morarmış gözüm biraz daha iyiye gidiyor" şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu, takipçilerine kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti ve "Mermeri görmenizi istemezdim" diyerek espri yaptı.