66 yaşındaki oyuncu, "Temel İçgüdü" filmiyle hafızalarda yer eden efsanevi yıldız, Global İkon Ödülü için Türkiye'ye geldi. Roma’daki ödül töreninden sonra İstanbul’a geçen Stone, burada geçirdiği üç gün boyunca Beşiktaş'a olan ilgisini açıkça gösterdi.

Sosyal medyanın gündemi oldu

Golden Globe Yönetim Kurulu üyesi Barbaros Tapan'ın daveti üzerine İstanbul'a gelen Sharon Stone, kaldığı otelin odasından Boğaz manzaralı Beşiktaş Stadyumu'nu görünce hayran kaldı. Beşiktaş Kulübü, Stone'un bu ilgisini karşılıksız bırakmayarak kendisine bir Beşiktaş forması hediye etti. Stone'un bu formayı giymesi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Stone, İstanbul’daki kısa tatilinin ardından Bodrum’a geçerek burada Barbaros Tapan ile bir tekne turuna çıktı. Tapan, Stone'a Beşiktaş formasını teslim ederek birlikte fotoğraf çektirdi. Stone'un Bodrum sokaklarında Beşiktaş formasıyla görüntülenmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve hayranlarından beğeni topladı.

Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak yer almıştı

Sharon Stone, yıllar önce Türk televizyon dizisi "Kurtlar Vadisi"nde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Ancak, dizinin setinde yaşadığı deneyim hakkında yaptığı açıklama tartışmalara neden olmuştu. Stone, set ekibinin İngilizce bilmediğini belirtmiş, bu açıklama üzerine dizinin senaristi bir açıklama yaparak tüm ekibin İngilizce bildiğini ve Amerikalı olduğunu ifade etmişti.