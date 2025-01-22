Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere'den talip çıktı. Sheffield United, yıldız futbolcuyla transfer görüşmelerine başladı.

Oxlade-Chamberlain için İngiltere'den transfer teklifi

Beşiktaş'ta beklediği süreyi bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain için transfer görüşmeleri hız kazandı. 31 yaşındaki İngiliz oyuncuya Sheffield United'ın talip olduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcunun menajerinin, kulüp yetkilileriyle transfer için görüşmelere başladığı bildirildi.

Beşiktaş’taki performansı düşük, geleceği belirsiz

Bu sezon Beşiktaş'ta yalnızca 5 maça çıkan Oxlade-Chamberlain, 1 gol kaydederken sadece 113 dakika süre alabildi. Performansındaki düşüş nedeniyle, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırması bekleniyor. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.