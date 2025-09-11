TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu), Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarına el koydu. Kanalın popüler dizileri Kızılcık Şerbeti, Bahar ve yeni yapımlar Veliaht ve Bereketli Topraklar’ın akıbeti merak konusu oldu.

Can Holding’e operasyon ve TMSF yönetimi

Küçükçekmece Savcılığı, Can Holding’e kara para aklama, dolandırıcılık ve haksız mal edinme iddialarıyla operasyon düzenledi. İstanbul Jandarma ekipleri, holdinge bağlı 121 şirketin merkezine giderek şirketlere el koydu. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şirketlerin yönetimi TMSF’ye geçti.

Diziler yayınlanacak mı?

Hukuki sürecin başlamasıyla birlikte Show TV’deki dizilerin durumu belirsizliğe sürüklendi. Sosyal medyada özellikle Kızılcık Şerbeti, Bahar, Veliaht ve Bereketli Topraklar dizilerinin akıbeti tartışılıyor.

Sosyal medya tepkileri

Bazı kullanıcılar dizilerin geleceğine odaklanırken, bazıları tepkili:

“Millet neyin peşinde?”

“Bunu mu merak ediyorsunuz… Allah akıl versin”

Yayın akışında şimdilik değişiklik yok

Kanalın yayın akışında henüz bir değişiklik gözlenmedi. Dizilerin yayına devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.