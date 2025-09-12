Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Show TV’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Gelişmenin ardından Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği merak edilirken, yapımcı Faruk Turgut’tan açıklama geldi.

121 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 121 şirkete “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla el konuldu. Show TV, Habertürk, Bloomberg HT ve HT Spor’un yönetimi TMSF’ye devredildi.

Kızılcık Şerbeti aynı gün ve saatte yayınlanacak

Show TV’nin amiral yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonunun akıbeti tartışılırken, yapımcı Faruk Turgut OdaTV’ye konuştu. Turgut, “Yayınlanan kanalla ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak. Show TV ile aynı gün ve saatte devam edeceğiz” dedi.

Çekimler devam ediyor

Dizinin çekimlerinin 3 hafta önce başladığını belirten Turgut, programın aksamadığını ve bu akşam yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyurdu.