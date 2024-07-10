Universal Pictures ve DreamWorks Animation imzalı Shrek serisinin beşinci devam filmi, uzun bir bekleyişin ardından hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Shrek 5'in vizyon tarihi resmi olarak duyuruldu ve film, 1 Temmuz 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Shrek serisinin merakla beklenen yeni filmi için heyecan dorukta! Universal Pictures ve DreamWorks Animation işbirliğiyle çekilecek Shrek 5, 1 Temmuz 2026'da izleyicilerle buluşacak.

Shrek serisi, 2002 yılında başlayan ve büyük beğeni toplayan bir animasyon klasiği haline gelmiştir. Serinin beşinci filmi olan Shrek 5, 16 yıl aradan sonra sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Orijinal seslendirme kadrosu Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz yeniden bir araya gelerek, Shrek evreninin sevilen karakterlerine hayat verecekler.

Daha önceki Shrek animasyonlarının yönetmenliğini yapmış olan Walt Dohrn, Shrek 5'in de yönetmenliğini yapacak.

