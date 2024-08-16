Sibel Can, konserinde tercih ettiği siyah elbisesinin göğüs detaylarıyla dikkat çekti. Elbisenin tasarımı, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

İki ayrı kostüm giydi

Sibel Can, Şarkılar Bizi Söyler programında Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sahne almasının yanı sıra, Bursa konserinde de iki ayrı kostüm tercih etti. Ancak siyah ve turuncu detaylara sahip elbisesi, göğüs kısmındaki tasarımıyla sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Tasarım hakkında yapılan yorumlarda, “Acil modacınızı değiştirin”, “Elbise facia” ve “Bu kıyafetler çok zevksiz, size hiç yakıştıramadım” gibi eleştiriler öne çıktı. Sibel Can’ın kıyafeti, sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde tartışılırken, ünlü şarkıcının paylaşımı büyük ilgi gördü.