Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı uzun süre gündemde kaldı. Son olarak Feyza Civelek’le yaşandığı öne sürülen bir tartışma iddiası ortaya atıldı. Yapım şirketi, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapım şirketinden açıklama

Dizinin yapımcıları, sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt verdi. Açıklamada, “Oyuncularımız hakkında son günlerde gündeme gelen mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Pembe karakterinin hikâyesi doğal akışında sona ermiştir. Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı bu nedenle gerçekleşmiştir” denildi.

Şirket, söz konusu iddiaların beş ay önce gerçekleşen ayrılığın ardından gündeme getirilmesinin diziyi yıpratma amacı taşıdığına dikkat çekti.

İddialar sosyal medyada konuşuldu

Sosyal medyada Feyza Civelek’e yönelik çeşitli iddialar gündeme gelirken, set ekibinden bir çalışanın paylaştığı esprili not da tartışmaları artırdı. Ancak Taşçıoğlu ve Civelek konuyla ilgili herhangi bir kişisel açıklama yapmadı.

Taşçıoğlu ayrılığı nasıl öğrenmişti?

Sibel Taşçıoğlu daha önce yaptığı bir açıklamada, ayrılığı yalnızca bir hafta önce senaryoyu okurken öğrendiğini söylemişti. Oyuncunun bu ifadeleri, ayrılıkla ilgili spekülasyonları güçlendirse de yapımcı şirket iddiaları kesin bir dille yalanladı.