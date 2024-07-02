Edirne İl Jandarma Komutanlığı, 30 Haziran Sosyal Medya Günü kapsamında Lalapaşa köylerinde siber suçlara karşı bilinçlendirme çalışması yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında vatandaşlara eğitim verdi. Eğitimde ayrıca siber suçlarla ilgili görsel içerikli broşürler de dağıtıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suçlara yol açabilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurguladı.