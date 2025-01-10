Türkiye, dijital dünyada ulusal güvenliği güçlendirmek adına Siber Güvenlik Başkanlığı'nı kurdu. Eski TSK Kripto Merkezi Komutanı E. Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş, “1998 yılında yapılan çalışmalar sonucunda bir kanun tasarısı hazırlanmıştı ancak hükümet ve ilgili kurumlar izin vermedi. İçimizdeki ‘etki ajanları’ bu çalışmalara karşı çıktı” dedi.

Türkiye’de siber güvenlik serüveni, mahrem bilgilerin korunması ve ulusal güvenliğin sağlanması ihtiyacıyla başladı. Eski TSK Kripto Merkezi Komutanı E. Tuğgeneral Halil İbrahim Büyükbaş, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, gizliliğin tarih boyunca devletler için nasıl kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Büyükbaş, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın mahremiyet üzerine sözleri, gizlilik ve bilgi güvenliğinin önemini açıkça ortaya koyuyor. Türkiye ise 2000 yılına kadar tamamen yabancı menşeli kripto cihazlarını kullanıyordu. Bu cihazların güvenlik açıkları yıllar sonra ortaya çıktı, ancak iş işten geçmişti” ifadelerini kullandı.

Yerel teknolojinin doğuşu: TÜBİTAK ve milli kripto cihazları

1990’lı yıllarda yerli ve milli bir kripto cihazı geliştirme ihtiyacı, TÜBİTAK bünyesinde kurulan Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile hayata geçirildi. İlk milli cihazlar üretilse de siyasi irade ve bürokrasi bu teknolojileri benimsemekte yetersiz kaldı.

Büyükbaş, “Milli cihazların sertifikasyonunu kendimiz yaptık, ancak kurumların güvenini kazanmak zordu. NSA onayı olmayan cihazlar kabul görmüyordu” dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığı: Gecikmiş ama kritik bir adım

Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal düzeyde koordinasyon sağlayacak bir organizasyon olarak tasarlandı. Büyükbaş’a göre, bu teşkilat Türkiye’nin dünya standartlarının üzerinde bir siber güvenlik potansiyeline sahip olduğunu kanıtlayacak.

Yeni başkanlık, sadece strateji belirlemekle kalmayacak, operasyonel faaliyetleri yönlendirecek ve ulusal siber güvenlik politikalarını denetleyecek yetkilere sahip olacak.

Büyükbaş, uygulama sürecinde karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çekerek, "Bazı kurumlar, mevcut imkan ve sorumluluklarını muhafaza etme eğiliminde olabilir. Ancak yatay koordinasyon yerine dikey bir emir-komuta zinciri uygulanmalı" dedi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, hem otorite olacak hem de uzman kadrosuyla stratejik kararlar alacak bir yapı olarak öne çıkıyor.