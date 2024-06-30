Kullanıcıların pratiklik sağlayan şarj istasyonları, aynı zamanda ciddi güvenlik tehditleri de barındırıyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, halka açık şarj istasyonlarında kullanıcıları bekleyen potansiyel tehlikeleri ve alınabilecek önlemleri anlattı.

Kafe, restoran, otogar ve alışveriş merkezlerinde yaygın olarak kullanılan halka açık şarj istasyonları, kullanıcıların telefonlarını kolaylıkla şarj etmelerini sağlıyor. Ancak son zamanlarda, siber korsanların bu istasyonlara yönelik artan saldırıları dikkat çekiyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'a göre, bu istasyonlar güvenlik riski taşıyor ve kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor.

Kırık, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Halka açık şarj istasyonları, 'juice jacking' olarak bilinen kötü niyetli kişilerin cihazlara zararlı yazılım yüklemeleri veya veri çalmaları için kullanılabiliyor. Bu istasyonlarda kullanılan USB bağlantıları, veri transferine izin verebilir ve cihazınıza zarar verebilir. Ayrıca, içlerine yerleştirilen özel düzenekler veya kötü niyetli yazılımlarla telefonlara erişim sağlanabilir.”

Siber korsanların bu istasyonlarda kullanıcıları hedef almasının nedenlerinden biri de RAT virüsleri olarak bilinen zararlı yazılımlar. Prof. Dr. Kırık, RAT virüslerinin temel olarak uzaktan erişim sağlamak için tasarlandığını ve cihazlara bulaştığında kullanıcıların kişisel bilgilerini çalabileceğini vurguladı. Ayrıca, gelişmiş RAT virüsleri sayesinde saldırganlar kamera ve mikrofonu etkinleştirerek kullanıcıların özel hayatına müdahale edebilir.

Güvenlik risklerinin yanı sıra, halka açık şarj istasyonlarında kullanılan düşük kaliteli veya hasar görmüş şarj cihazlarının da telefonlara zarar verebileceği üzerinde duran Prof. Dr. Kırık, kullanıcıların bu tür cihazlardan uzak durmaları gerektiğini belirtti.