Teknoloji uzmanları, Apple Kimliklerini hedef alan yeni bir siber saldırı türü keşfetti. Tüm Apple kullanıcılarına iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirmeleri için acil bir uyarı gönderildi.

Son günlerde teknoloji uzmanları, Apple Kimliklerini hedef alan yeni bir siber saldırı türü keşfetti. Bu saldırı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve cihazlarının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bilgisayar korsanları, Apple'danmış gibi görünen mesajlar göndererek kullanıcıları iCloud hakkında "önemli bir istek" bağlantısına yönlendirmeyi amaçlayan SMS kimlik avı kampanyaları kullanıyor.

Kaliforniya merkezli Symantec güvenlik firması tarafından yapılan açıklamada, "Bu kimlik bilgileri son derece değerlidir; cihazlar üzerinde kontrol, kişisel ve finansal bilgilere erişim ve yetkisiz satın alımlar yoluyla potansiyel gelir sağlar" denildi.

Apple, bu gelişmenin ardından dünya genelindeki 1,46 milyar iPhone kullanıcısına acil bir uyarı göndererek, iki faktörlü doğrulamayı devreye sokmalarını tavsiye etti.

İki faktörlü doğrulamanın önemi

İki faktörlü doğrulama (2FA), bir kullanıcının kimliğini doğrulamak için iki farklı doğrulama yönteminin kullanılmasını sağlıyor. Apple, bu özelliği etkinleştirerek kullanıcıların hesaplarına ekstra bir güvenlik katmanı eklemesini öneriyor. 2FA, bir şifreye ek olarak telefonunuza gönderilen bir kodu gerektiriyor ve bu da hesabınıza erişimi daha zor hâle getiriyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu saldırının phishing (oltalama) yöntemlerini kullanarak kullanıcıların Apple Kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti. Kullanıcılar, güvenilir gibi görünen e-postalar veya mesajlar alarak bu tuzağa düşebilirler. Bu nedenle, Apple kullanıcılarına, tanımadıkları kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamamaları ve kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Apple’ın güvenlik önerileri

Apple, kullanıcılarına şu güvenlik önlemlerini almalarını tavsiye ediyor:

İki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin.

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve güçlü şifreler kullanın.

Tanımadığınız kaynaklardan gelen e-postaları dikkatlice kontrol edin.

Apple kimliğinizle ilgili olağandışı etkinlikleri hemen Apple’a bildirin.