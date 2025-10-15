9 ilde düzenlenen “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” operasyonlarında 200 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. 61 şüpheli yakalanırken, 27’si tutuklandı.
Bakan Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada jandarma tarafından 9 ilde yürütülen “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik operasyonların sonuçlarını paylaştı.
Son 10 gündür devam eden operasyonlarda, hesaplarında toplam 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
Operasyonlar, Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli olarak gerçekleştirildi.
27 tutuklama, 17 adli kontrol
Yakalanan şüphelilerden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Yapılan incelemelere göre şüphelilerin;
-
Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden “hediye çeki”, “mobilya satışı” gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
-
Yasa dışı sorgu panelleri kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri,
-
Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
Bakan Yerlikaya’dan Açıklama
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Vatandaşlarımızı dolandıran, kişisel verilerini ele geçiren bu yapılara asla müsaade etmeyeceğiz.”