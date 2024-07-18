İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 13 ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 Milyar 600 Milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamanın tamamı şu şekilde,

"Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında;

ZONGULDAK:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya uygulaması üzerinden “Kredi Kartı Aidatı Ödemesi” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkân sağlayan

ve

Sahte kripto uygulaması üzerinden “Yüksek Kazanç Elde Etme” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

ADANA:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, “Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları” adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

ANKARA:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda;

İnternet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız Tabancalar, Çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Milletimizin duası sizinle"

1️⃣3️⃣ ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3️⃣ Milyar 6️⃣0️⃣0️⃣ Milyon TL para hareketliliği bulunan 3️⃣5️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/wOuQYJYIiq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2024