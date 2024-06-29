İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen 'Sibergöz-47' operasyonunda, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karıştığı belirlenen 97 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis ve suç gelirleri

Operasyon kapsamında, suç örgütü kurma, yasa dışı bahis oynatma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarıyla ilgili olarak 97 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin banka hesaplarında toplam 21 milyar lira işlem hacmi bulundu.

El konulan varlıklar

Yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerinde çeşitli mal varlıkları, 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa ile birlikte şüphelilerin banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, yüklü miktarda suç geliri ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın siber suçlarla mücadelede kararlılıkla çalıştığını belirtti. "Siber Vatan'da sanal devriyeler 7/24 görev başında," diyen Yerlikaya, operasyonlara katılan polislere teşekkür etti ve milletin duasının polislerle birlikte olduğunu vurguladı.

Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 2️⃣7️⃣ ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/OUr2PtlcTH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 29, 2024