Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), brüt rezervlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. 19 Temmuz itibarıyla rezervler, 153,9 milyar dolara yükseldi ve yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Döviz rezervlerinde artış

TCMB’nin 19 Temmuz haftası verilerine göre, brüt döviz rezervleri 350 milyon dolar artışla 94 milyar 695 milyon dolara çıktı. Önceki hafta döviz rezervleri 94 milyar 345 milyon dolar olarak kaydedilmişti. Bu artış, döviz rezervlerinin sağlamlığını ve ekonomik istikrarı destekleyen önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Altın rezervlerinde düşüş

Ancak, aynı dönemde altın rezervlerinde bir azalma yaşandı. Altın rezervleri 237 milyon dolar gerileyerek 59 milyar 451 milyon dolardan 59 milyar 214 milyon dolara düştü. Bu düşüş, toplam rezervlerin artışını kısmen etkiledi.

Toplam rezervlerde rekor artış

19 Temmuz haftasında TCMB’nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 114 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolardan 153 milyar 910 milyon dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası'nın rezerv yönetiminde başarılı bir strateji izlediğini ve ekonomik dayanıklılığı artırdığını gösteriyor.

Rezervlerin tarihçesi

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şu şekilde değişti: [Güncel verilere ve grafiklere burada yer verilebilir]. Bu tarihsel veri, rezervlerin zaman içindeki performansını ve Merkez Bankası'nın rezerv yönetim stratejilerini anlamak açısından önemlidir.