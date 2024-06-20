Bu tariflerle sıcak yaz günlerinde serinleyebilir, sağlıklı ve lezzetli içeceklerin keyfini çıkarabilirsiniz!
Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi:
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Maden Suyu Kokteyli
Malzemeler:
- 1 su bardağı mevsim meyvesi (çilek, ahududu, böğürtlen gibi)
- 1 su bardağı kırılmış buz parçaları
- 2 şişe maden suyu
- 5 yaprak taze nane
Yapılışı:
- Meyveleri ve nane yapraklarını robotta püre haline getirin.
- Bir bardağa püreyi koyun ve üzerine kırılmış buz parçalarını ekleyin.
- Son olarak maden suyunu ilave ederek karıştırın ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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Meyveli Smoothie
Malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 1 adet dilediğiniz herhangi bir taze meyve (muz, çilek, mango gibi)
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 5-10 adet ceviz ya da badem
- 1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
- Bütün malzemeleri blenderda karıştırın.
- İsteğinize göre buzlu bardaklarda servis edebilirsiniz.
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Naneli Ayran
Malzemeler:
- 8 yaprak nane
- Su
- Tuz
- Yoğurt
Yapılışı:
- Mutfak robotuna yoğurdu ve naneyi ekleyerek karıştırın.
- Su ve tuzu ilave edip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
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Limon ve Naneli Detoks Suyu
Malzemeler:
- 1 adet limon
- Bir avuç taze nane yaprağı
- 4 su bardağı su
- Buz
Yapılışı:
- Limon suyunu ve nane yapraklarını bir sürahiye ekleyin.
- Üzerine suyu ekleyip karıştırın.
- Buzdolabında soğumaya bırakarak serinletici bir içecek elde edin.
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Meyveli Frozen
Malzemeler:
- İstediğiniz herhangi bir meyve (çilek, mango, ananas gibi)
- 8-10 adet buz küpü
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 tatlı kaşığı limon suyu
Yapılışı:
- Tüm malzemeleri bir mutfak robotuna koyup karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı nane yaprağı veya meyve dilimleriyle süslediğiniz buzlu bardaklarda servis edin.
Editör: Engin Keskin