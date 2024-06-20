Bu tariflerle sıcak yaz günlerinde serinleyebilir, sağlıklı ve lezzetli içeceklerin keyfini çıkarabilirsiniz!

Sıcak günlerde tüketebileceğiniz 5 serinletici içecek tarifi:

  1. Maden Suyu Kokteyli

Malzemeler:

  • 1 su bardağı mevsim meyvesi (çilek, ahududu, böğürtlen gibi)
  • 1 su bardağı kırılmış buz parçaları
  • 2 şişe maden suyu
  • 5 yaprak taze nane

Yapılışı:

  • Meyveleri ve nane yapraklarını robotta püre haline getirin.
  • Bir bardağa püreyi koyun ve üzerine kırılmış buz parçalarını ekleyin.
  • Son olarak maden suyunu ilave ederek karıştırın ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

  1. Meyveli Smoothie

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet dilediğiniz herhangi bir taze meyve (muz, çilek, mango gibi)
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 5-10 adet ceviz ya da badem
  • 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

  • Bütün malzemeleri blenderda karıştırın.
  • İsteğinize göre buzlu bardaklarda servis edebilirsiniz.

  1. Naneli Ayran

Malzemeler:

  • 8 yaprak nane
  • Su
  • Tuz
  • Yoğurt

Yapılışı:

  • Mutfak robotuna yoğurdu ve naneyi ekleyerek karıştırın.
  • Su ve tuzu ilave edip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

  1. Limon ve Naneli Detoks Suyu

Malzemeler:

  • 1 adet limon
  • Bir avuç taze nane yaprağı
  • 4 su bardağı su
  • Buz

Yapılışı:

  • Limon suyunu ve nane yapraklarını bir sürahiye ekleyin.
  • Üzerine suyu ekleyip karıştırın.
  • Buzdolabında soğumaya bırakarak serinletici bir içecek elde edin.

  1. Meyveli Frozen

Malzemeler:

  • İstediğiniz herhangi bir meyve (çilek, mango, ananas gibi)
  • 8-10 adet buz küpü
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

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  • Tüm malzemeleri bir mutfak robotuna koyup karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımı nane yaprağı veya meyve dilimleriyle süslediğiniz buzlu bardaklarda servis edin.
Editör: Engin Keskin