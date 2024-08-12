C vitamini, mineral ve kalsiyum açısından zengin bu içecek, özellikle iftardan sonra keyifli bir alternatif sunuyor. İşte Churchill içeceğinin tarifi:
Malzemeler:
- 1 adet sade maden suyu
- 1 adet limon suyu
- 1/2 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı olarak miktar ayarlanabilir)
Yapılışı:
- İlk olarak, limonu sıkın ve suyu bir kaba aktarın.
- Derin bir bardakta limon suyunu ekleyin. Bu aşamada derin bir bardak tercih edebilirsiniz.
- Üzerine 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Eğer içeceğinizi soğuk servis etmek isterseniz, buzları bardağa ekleyin.
- Son olarak, maden suyunu yavaşça ilave edin. Bu işlem sırasında içecek kabarabileceği için, maden suyunu yavaşça dökün.
Notlar:
- Malzemeleri bir anda karıştırmaktan kaçının; bu, içeceğin taşmasına neden olabilir. Uzun bir bardak kullanarak malzemeleri yavaşça ekleyin.
- İsterseniz içeceğinizi limon dilimleri veya taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme