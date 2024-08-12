C vitamini, mineral ve kalsiyum açısından zengin bu içecek, özellikle iftardan sonra keyifli bir alternatif sunuyor. İşte Churchill içeceğinin tarifi:

Malzemeler:

  • 1 adet sade maden suyu
  • 1 adet limon suyu
  • 1/2 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı olarak miktar ayarlanabilir)

Yapılışı:

  1. İlk olarak, limonu sıkın ve suyu bir kaba aktarın.
  2. Derin bir bardakta limon suyunu ekleyin. Bu aşamada derin bir bardak tercih edebilirsiniz.
  3. Üzerine 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin ve tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.
  4. Eğer içeceğinizi soğuk servis etmek isterseniz, buzları bardağa ekleyin.
  5. Son olarak, maden suyunu yavaşça ilave edin. Bu işlem sırasında içecek kabarabileceği için, maden suyunu yavaşça dökün.

Notlar:

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  • Malzemeleri bir anda karıştırmaktan kaçının; bu, içeceğin taşmasına neden olabilir. Uzun bir bardak kullanarak malzemeleri yavaşça ekleyin.
  • İsterseniz içeceğinizi limon dilimleri veya taze nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
Editör: Sedef Didem Ezme