Türkiye'de yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarda ishal vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Dr. Hakan Erkman, sıcak havaların çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini ve ishalin nedenlerini İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Sıcak hava ve çocuk ishali

Adana gibi sıcak illerde hava sıcaklığı 40 dereceyi geçerken, besin zehirlenmeleri ve çocuk ishal vakaları da artış gösterdi. Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Dr. Hakan Erkman, yüksek sıcaklıkların çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini ve ishalin artış nedenlerini açıkladı.

Ani ısı değişimleri ve ishal

Dr. Erkman, yaz aylarında yaşanan ani ısı değişimlerinin çocuklarda ishalin en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirtti. "Yaz ishaline, genellikle sıvı kaybı ve mikrobik nedenler yol açar," diyen Dr. Erkman, ishalin sadece çocukların hastalandığı anlamına gelmediğini, fakat sıvı dışkının 24 saat içinde 3-4 kez tekrarlanmasının ishal olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Mikroplardan korunma yöntemleri

Yaz aylarında mikropların hızla yayılabildiğini ve hijyenin bu nedenle önem kazandığını belirten Dr. Erkman, sık sık el yıkamanın ve temiz su ile yiyeceklerin tüketilmesinin önemine dikkat çekti. "Temiz olmayan su ve hijyenik koşullarda hazırlanmış gıdalar zararlı bakteriler taşıyabilir," dedi. Ayrıca, besin zehirlenmelerinin de arttığını ve bu tür vakaların kusma, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ekledi.

Besin tüketimi ve önlemler

Besinlerin güvenli tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Erkman, özellikle yumurta, kümes hayvanları, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri gibi riskli gıdaların dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uzun süre bekleyen pirinç pilavı ve makarnanın da risk taşıdığını ifade etti.

Bebeklerde anne sütü ve susuzluk belirtileri

Bebeklerde ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulayan Dr. Erkman, su kaybının bebeklerde ağız kuruluğu, nabızda hızlanma ve göz çökmesi gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti. "Hasta bebeklerde bol sıvı tüketimi ve uygun beslenme şekilleri uygulanmalı," dedi.