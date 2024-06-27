Pakistan’ın Sindh eyaletinde yer alan Karaçi kentinde, 40 derecenin üzerindeki sıcaklık ve yüksek nem oranı, sıcaklık hissini 49 dereceye kadar yükseltti. Bu olağanüstü sıcak hava dalgası, şehirdeki can kayıplarını artırmaya devam ediyor. Edhi Ambulans Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcaklar nedeniyle son altı günde şehir morguna 568 kişinin cenazesi getirildi. Sadece salı günü 141 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hastaneler dolup taşıyor

Acil servis biriminin başındaki Dr. Imran Sarwar Sheikh, Karaçi Sivil Hastanesi'ne pazar gününden perşembeye kadar sıcak çarpması nedeniyle 267 kişinin başvurduğunu, bu kişilerden 12’sinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Dr. Sheikh, "Hastaneye gelenlerin çoğu 60'lı veya 70'li yaşlardaydı, ancak 45 yaşlarında ve hatta 20'li yaşlarında bir çift de vardı. Gördüğümüz kişilerin çoğu dışarıda çalışıyordu. Bu sıcaklarda bol su içmelerini ve hafif kıyafetler giymelerini söyledik" dedi.

Pakistan’da aşırı sıcaklar hafta sonu etkili olmaya başlarken, serinleme merkezleri ve kamplar kurulmaya başlandı. Yetkililer, halkı bol su tüketmeleri ve serin kalmaları konusunda uyarıyor.