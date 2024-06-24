Yeni haftaya Türkiye genelinde sıcak hava dalgasıyla merhaba diyoruz. Beş büyük kentte açık ve güneşli bir hava beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredecek. İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye ulaşırken, sert esen rüzgar bir nebze serinlik sağlayacak. Ankara'da ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu

İstanbul'da sıcaklık 31 derece olacak, rüzgar serinlik sağlıyor. Ankara'da sıcaklık 37 dereceye ulaşacak, İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi gösterecek. Bursa'da 33, Antalya'da ise yüksek nemle birlikte 31 derece olan sıcaklık 38 derece olarak hissedilecek.

Bölgesel hava durumu

Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Edirne 37°C, İstanbul 30°C, Kırklareli 32°C, Kocaeli 32°C.

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Afyonkarahisar 38°C, Denizli 43°C, İzmir 34°C, Muğla 38°C.

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı. Adana 34°C, Antalya 31°C, Hatay 31°C, Isparta 39°C.

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 37°C, Eskişehir 39°C, Konya 36°C, Sivas 36°C.

Batı Karadeniz: Az bulutlu ve açık. Bolu 35°C, Düzce 34°C, Sinop 27°C, Zonguldak 25°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Amasya 38°C, Artvin 29°C, Samsun 28°C, Trabzon 27°C.

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı. Erzurum 31°C, Kars 29°C, Malatya 38°C, Van 29°C.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 40°C, Gaziantep 41°C, Siirt 38°C, Şanlıurfa 42°C.

7 günlük hava tahmini

Hava sıcaklıkları Çarşamba günü biraz azalsa da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bu hafta boyunca sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek.

Yeni haftanın sıcak geçeceği ve hava durumunda önemli değişikliklerin olmayacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, dışarıda zaman geçirecek olanların dikkatli olması ve serin yerlere sığınması öneriliyor.