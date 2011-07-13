Editör: Haber Merkezi

Sıcak ve güneş ışığı ile uzun süre temas halinde olan kişilerin, iş bırakma, yeni iş kurma, boşanma, intikam alma gibi konularda sağlıklı karar vermede zorlandığının belirlendiğini vurgulayan uzmanlar, trafikte çabuk sinirlenme, daha hızlı araç kullanma güdüsünün kazalara davetiye çıkarttığını ve yaz aylarında depresyon vakalarının yüksek oranda görülebildiğini söylediler.Hava sıcaklığının iç organlarıda etkilediğini ifade eden uzmanlar, “Hava sıcaklıkları kalp damar sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açar. Bu nedenle inme, kalp krizi, kalp yetersizliği, varisler, ayak bileği ödemi sıcaklarda daha sık karşılaşılan sağlık problemleridir. Diyabet hastalığı gibi damar hastalıklarına yol açan kronik hastalıkları olan kişilerde aşırı sıcaklar kalp ve beyin damarları üzerinde olumsuz etkiye yol açmaktadır. Aşırı sıcaklarda oluşabilecek sıvı kaybı kan basıncını da artırabilir. Bu nedenle sıvı kaybına bağlı olarak bazı kişilerde hipertansiyon ortaya çıkabilir veya mevcut yüksek tansiyon daha da yükselebilir. Özellikle 65 yaş ve üzerinde olanlarında sıcak havalarda gece tansiyonlarında artış olmaktadır” dediler.Sıvı kaybının önlenmesi için günde en az 8-10 bardak su tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar “Alkol ve kafein tüketimi kısıtlanmalı, hafif kumaşlar ile üretilmiş bol ve açık renk giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunabilmek için yüksek koruma faktörlü kremler mutlaka dışarıya çıkmadan 20-30 dakika önce sürülmelidir. Kızartma ve kavurma gibi yağlı yiyecekler yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme şeklinde olan yemekler tercih edilmeli. Özellikle elektrolit ve mineral içeriği olan sıvı gıdalar tüketilmeli, meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmeli, alkolden uzak kalınmalıdır. Sıcağın yüksek olduğu günlerde sık sık duş alınmalı, eller, ayaklar, yüz soğuk su ile yıkanmalı, öfke kontrol edilmeye çalışılmalı, ani kararlar vermekten kaçınılmalıdır. Bulaşıcı hastalık riski arttığından açıkta satılan yiyecekler tüketilmemeli, et, süt, balık gibi yiyecekler açıkta bekletilmemelidir” ifadelerini kullandılar.