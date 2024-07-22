Aydın’da sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasıyla birlikte elektrik trafosu yangınlarında artış yaşanırken, Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafo yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

"Yangın, Güzelhisar Mahallesi'nde çıktı"

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Ulubatlı Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında sokak içerisinde bulunan elektrik dağıtıcısı trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

"İtfaiye hızla müdahale etti"

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak büyümesini engelledi. İlk müdahalelerin ardından durumu ADM Elektrik ekiplerine bildiren itfaiye, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin yangın sonrası çalışmalara başlamasını sağladı. Ekipler, yanan dağıtıcı içerisindeki sigortaların değiştirilmesi için harekete geçti.

"Aşırı yükleme ve sıcak hava ihtimali"

Yangının, sıcak havayla birlikte artan klima gibi elektrik kullanımlarının aşırı yükleme yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. ADM Elektrik ekipleri, yangın sonrası trafo içerisinde gerekli incelemeleri yaparak, sorunun giderilmesi için çalışmalarına hız verdi. Yangının kısa sürede söndürülmesi, olası daha büyük bir felaketin önüne geçti.