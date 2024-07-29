Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyen ve muhafaza koşullarına uyulmadan uzun süre güneş altında bekletilen sokak lezzetlerinin, özellikle midye dolma ve kaynamış mısırın, tüketenlerde gıda zehirlenmesi riskini artırdığını belirtti. Manavoğlu, “Açıkta satılan midye dolma, merdiven altı, kayıtsız ve onaysız üretildiğinde ve sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satıldığında halk sağlığını tehdit ediyor,” dedi.

Midye dolmada bakteri tehlikesi

Hijyenik olmayan koşullarda üretilip, sıcak havalarda açıkta satılan midye dolmaların ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çeken Manavoğlu, "Midye dolmada Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes ve Vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalar, hijyenik üretim yapılmadığı ve soğuk zincire uyulmadığı için hastalıklara yol açabilir. Hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler, bu ürünleri tükettiğinde uzun süreli hastanede tedaviye ihtiyaç duyabilir," diye konuştu.

Gıda zehirlenmesi riski

Kovada su takviyesi yapılarak hijyenik olmayan koşullarda satılan kaynamış mısırın, uzun süre güneşe maruz kalmasının bakteri oluşumunu artırdığını belirten Manavoğlu, mısır ürünlerinde Escherichia coli ve koliform bakterilerinin oluştuğunu anlattı. "Kaynamış mısır haşlandıktan sonra suda bekletiliyor ve belirli aralıklarla su ve buz takviyesi yapılıyor. Bu durum, mikrobiyel girişe uygun ortam yaratıyor. Özellikle mısır grubu ürünlerde uygun olmayan ortam koşulları bakterilerin oluşumuna neden olabilir ve bu durum karın ağrısı, ishal, kusma, ateş gibi gıda zehirlenmesi belirtilerine yol açabilir," dedi.

Manavoğlu ayrıca, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını ifade etti. İnsanların, açıkta satılan ve uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti.

Sıcak havalarda sokak lezzetlerinin hijyen ve sağlık riski oluşturduğu unutulmamalı, plajda sağlıklı ve güvenli gıda tüketimine özen gösterilmelidir.