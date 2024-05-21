Yaz aylarında artan sıcaklıklar, evcil hayvanlarımızın sağlığını tehdit ediyor. Sevimli dostlarımızın sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi için alabileceğimiz basit ama etkili önlemler bulunuyor.
İşte türlerine göre evcil hayvanlarınız için sıcak havalarda dikkat etmeniz gerekenler:
- Su:En önemlisi, sürekli temiz ve serin su bulundurmak. Özellikle dışarıda vakit geçiren hayvanlar için gölgelik bir alanda su kabı bulundurmak hayati önem taşıyor. Güneş altında kalan suyun ısınmaması için seramik veya metal kaplar tercih edilebilir.
- Gölge:Sıcak saatlerde (11:00-16:00 arası) evcil hayvanlarınızı doğrudan güneş ışığından koruyun. Gölgelik alanlar oluşturun veya iç mekanlarda serin bir ortam sağlayın. Klimalı ortamda bulunamıyorsa, vantilatör veya buz dolu kaplar ile ortamı serinletebilirsiniz.
- Egzersiz:Sıcak havalarda egzersiz saatlerini sabah erken veya akşam serinliğine bırakın. Asfalt zemin, hayvanların patilerine zarar verebileceği için çim veya toprak zeminleri tercih edin.
- Tüy Bakımı: Düzenli tüy bakımı, hayvanların vücut sıcaklıklarını düzenlemelerine yardımcı olur. Uzun tüylü köpeklerin tüylerini kısaltmak, kedileri düzenli taramak faydalı olacaktır. Ancak traş etmeyin, çünkü tüyler güneş yanıklarından korur.
- Sıcak Araçlar:Asla evcil hayvanlarınızı sıcak havalarda park halindeki araçlarda bırakmayın. Araç içi sıcaklıklar hızla yükselir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.
- Serinletme Ürünleri:Soğutucu yelekler, bandanalar veya minderler kullanarak evcil hayvanınızın vücut sıcaklığını düşürebilirsiniz.
- Soğutucu Fan: Gerekirse akvaryumun üzerine yerleştireceğiniz bir fan ile suyu serinletebilirsiniz.
- Su Değişimi: Sık su değişimleri, su sıcaklığını dengede tutmaya yardımcı olur. Haftada bir %25 su değişimi önerilir.
Sıcak Çarpması Belirtileri ve Müdahale
Belirtiler: Aşırı salya, halsizlik, hızlı nefes alıp verme, kusma, yüksek ateş, dengesiz yürüme, bilinç kaybı.
- Müdahale: Hemen veterinere başvurun. Bu sırada hayvanınızı serin bir yere alın ve üzerine ıslak (soğuk değil) havlu koyarak vücut sıcaklığını düşürmeye çalışın.
Editör: Nurican ALBAYRAK