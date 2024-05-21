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İşte türlerine göre evcil hayvanlarınız için sıcak havalarda dikkat etmeniz gerekenler:

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, evcil hayvanlar ımızın sağlığını tehdit ediyor. Sevimli dostlarımızın sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi için alabileceğimiz basit ama etkili önlemler bulunuyor.

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